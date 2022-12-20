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    Веб-магазин по продаже синтетических наркотиков ликвидировали в СКО

    20 Декабря 2022, 16:04

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Очередной веб-магазин по продаже «синтетики» ликвидировали полицейские СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Задержан 25-летний горожанин. Он подозревается в том, что являлся закладчиком и администратором магазина в Telegram и занимался распространением «синтетики» на территории Петропавловска.

    По месту жительства и в закладке, найденной при проверке показаний, непроданными остались 5,32 грамма вещества, которое, согласно заключению экспертизы, является спайсом. Полицейские напоминают, что для синтетических наркотиков особо крупный размер начинается уже от 1 грамма. Также изъяты весы и упаковочный материал, доказательства причастности к деятельности онлайн-магазина в Telegram.

    «Задержанный нигде не работает, на учете не состоит. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 297 Уголовного кодекса РК, проводится расследование. С начала года в области выявлено 74 факта сбыта наркотиков», - сообщил начальник управленяи по борьбе с наркопреступостью департамента полиции Иван Терзиди.
    Северо-Казахстанская область МВД РК Борьба с наркотиками
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