Вдвое выросло количество пациентов с КВИ в возрасте 20-45 лет в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане почти вдвое увеличилось число пациентов с коронавирусом в возрастной категории от 20 до 45 лет. Об этом в комментарии телеканалу «Узбекистан 24» сообщил директор Второй Зангиатинской специализированной многопрофильной больницы Ташкентской области Дониёр Миразимов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, мы отмечаем тот факт, что тот подъем заболеваемости, который у нас начался в марте, в апреле продолжил расти. Из особенностей можно отметить, что болезнь «помолодела». То есть число лиц, которые заболели коронавирусом, в том числе в более тяжелой форме, в возрастной категории от 20 до 45 лет увеличилось почти вдвое. Здесь большую роль сыграло то, что люди перестали соблюдать эпидемиологический режим. У людей пропала настороженность – и это сыграло свою роль. Наша самая большая надежда на прекращение пандемии – это вакцинация, которая идет полным ходом», – сказал Д. Миразимов.

Узбекский врач отметил, что в больнице, рассчитанной на 2 тысячи мест, в настоящее время проходят лечение около 900 пациентов. Еще два отделения полностью подготовлены к приему новых больных.

Напомним, почто 800 тысяч узбекистанцев вакцинировано за первый месяц прививочной кампании, стартовавшей 1 апреля. Охват населения вакцинацией расширяется постепенно: в апреле - в крупных городах, в мае продолжится в районных центрах и малых городах, а в июне - в сельской местности. Вакцинация осуществляется тремя препаратами: европейская вакцина AstraZeneca, китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001 и российская «Спутник-V. Всего в стране за три месяца планируется привить более 4 миллионов человек.



