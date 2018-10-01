Вдвое увеличить строительство арендного жилья намерены в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- В Костанайской области в рамках реализации нового Послания для повышения качества жизни жителей региона планируется ежегодно увеличивать строительство жилья на 10%, а строительство арендного жилья и вовсе увеличат вдвое. Такое данные в ходе актива по обсуждению Послания сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Нурлан Катарбеков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках реализации «7-20-25» по области в банки второго уровня уже поступило на рассмотрение 49 заявок на сумму 392 млн тенге, из них одобрены 39 заявок на сумму 299 млн тенге. Именно в рамках данной жилищной программы Главой государства поручено акимам изучить вопрос частичного субсидирования первоначальных взносов по льготной ипотеке из местного бюджета.

«На сегодняшний день в пилотном режиме в Астане и Шымкенте реализуются 2 проекта - «Қамқор баспана» для работников бюджетной сферы и «Жас арман» для молодых семей, представленных АО «Ипотечной организацией Баспана». Преимущество данных проектов в том, что при первоначальном взносе 20% от стоимости жилья, 10% обеспечиваются местным исполнительным органом, то есть акимат области выпускает облигации и берет на себя обязательства по субсидированию половины первоначального взноса. Теперь перед нами стоит задача изучить данный опыт и внести предложения по его внедрению на территории нашей области»,- сообщил Н. Катарбеков.

Глава государства также поручил придать «второе дыхание» таким масштабным программам как «Нурлы жол» и «Нурлы жер», что позволит каждому региону развивать собственную модель устойчивого экономического роста.

«В 2018 году в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер» в области будет построено 290,9 тысяч квадратных метров жилья, что на 10% выше уровня прошлого года. Мы поставили перед собой задачу ежегодно обеспечивать 10% рост ввода жилья от 3500 до 4500 квартир,- сообщил Катарбеков. - На строительство арендного жилья для социально- уязвимых слоев населения на 2019 год Министерством финансов РК Костанайской области уже предварительно одобрено 2,6 млрд тенге, что позволит увеличить объем строительства арендного жилья в два раза в сравнении с 2018 годом или будет обеспечено арендным жильем более 500 граждан, нуждающихся в жилье».

В области сегодня наиболее активное жилищное строительство осуществляется в городе Костанае. Это осваиваемые территории микрорайонов «Северо-Западный», «Алтын-Арман», «Жанакала», «Аэропорт», «Юбилейный».

«В целом для реализации планов жилищного строительства у нас есть еще 15 перспективных площадок, на которых планируется строительство 1,5 млн квадратных метров жилья или 12 тыс. квартир и 8,5 тыс. коттеджей. Это в первую очередь микрорайоны «Береке» и «Кунай». Нас радует, что Глава государства, видя колоссальный эффект от этих программ, дал поручение продлить срок их реализации до 2025 года. Это позволит построить еще больше жилья для наших граждан и поддержать отечественную строительную индустрию»,- заключил глава профильного ведомства.

По итогам аким области Архимед Мухамбетов поручил своим заместителям Сергею Карплюк и Ерлану Спанову совместно с банками активизировать работу по реализации программы «7-20-25».

«Необходимо изучить вопрос и внести предложения по исполнению поручения Главы государства касательно частичного субсидирования из местного бюджета первоначальных взносов по льготной ипотеке. В Московской области также используется такой опыт. Нужно изучить его и если хороший - внедрять его»,- поручил глава региона.