Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Вдвое увеличилось количество заболевших коронавирусом и пневмонией в РК за сутки

    14 Марта 2023, 09:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане зарегистрировано 86 новых случаев заболевания коронавирусом. Еще 12 человек заболели ковидной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.


    Сутками ранее сообщалось о 44 заболевших коронавирусом.

    Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 408 тысяч 779 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 900 человек.

    Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в завершении пандемии COVID-19 в 2023 году.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    12 реабилитационных центров построят в Казахстане
    Уникальную операцию «хрустальному» ребенку провели в Алматы
    Как будет функционировать новый реабилитационный центр для детей-инвалидов в Костанае
    81 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров