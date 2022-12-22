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    Вдвое сократилась регистрация уголовных дел в отношении субъектов бизнеса в РК

    22 Декабря 2022, 17:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По поручению Президента выстраивается комплексная прокурорская защита бизнеса. Об этом сообщил первый заместитель Генерального прокурора РК Тимур Ташимбаев на брифинге, посвященном итогам надзорной деятельности органов прокуратуры за 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Начиная от пресечения незаконного вовлечения в уголовную орбиту и до сокращения адмбарьеров и давления со стороны госорганов. В каждом регионе продолжают работать мобильные группы прокуроров. Ими отработано почти 3 тысячи сигналов предпринимателей», - сказал Тимур Ташимбаев.

    Спикер добавил, что отменено 9 тысяч незаконных проверок и 7 тысяч административных взысканий на сумму 705 млн тенге.

    «После нашего вмешательства снято более 1 200 незаконных запретов и ограничений госорганов. В сентябре указанием Генерального прокурора четко обозначены основания для начала досудебных расследований в отношении предпринимателей. Это позволило вдвое сократить регистрацию уголовных дел в отношении субъектов бизнеса. В этом году прокурорами прекращено 500 дел в отношении предпринимателей», - резюмировал Тимур Ташимбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

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