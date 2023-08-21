Вдвое снизилась продовольственная инфляция в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Предпринимаемые акиматом Алматы меры по замедлению инфляции демонстрируют положительные результаты, сообщил аким Алматы Ерболат Досаев в ходе отчета перед Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Глава города подчеркнул, что насыщение и регулирование рынка позволило снизить темпы продовольственной инфляции с 24,3% в январе 2023 года до 11,7%. При этом текущий годовой показатель составляет 14,2%.

«Самыми значимыми факторами текущего уровня инфляции являются рост цен на ГСМ с начала т.г. и начало реализации политики «Тариф в обмен на инвестиции» с 1 июля 2023 года», – отметил аким Алматы Ерболат Досаев, добавив, что с учетом наблюдаемых тенденций рост экономики мегаполиса по итогам 2023 года ожидается на уровне 5,5%