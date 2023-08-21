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    Вдвое снизилась продовольственная инфляция в Алматы

    21 Августа 2023, 17:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Предпринимаемые акиматом Алматы меры по замедлению инфляции демонстрируют положительные результаты, сообщил аким Алматы Ерболат Досаев в ходе отчета перед Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Глава города подчеркнул, что насыщение и регулирование рынка позволило снизить темпы продовольственной инфляции с 24,3% в январе 2023 года до 11,7%. При этом текущий годовой показатель составляет 14,2%.

    «Самыми значимыми факторами текущего уровня инфляции являются рост цен на ГСМ с начала т.г. и начало реализации политики «Тариф в обмен на инвестиции» с 1 июля 2023 года», – отметил аким Алматы Ерболат Досаев, добавив, что с учетом наблюдаемых тенденций рост экономики мегаполиса по итогам 2023 года ожидается на уровне 5,5%

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Алматы Инфляция Торговля
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