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Вдвое повысится зарплата работников государственных рыбоводных предприятий в Казахстане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
11 Апреля 2023, 15:14
Вдвое повысится зарплата работников государственных рыбоводных предприятий в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заработная плата рядовых работников государственных рыбоводных предприятий может повыситься в два раза уже в текущем году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии Казахстана.

По данным ведомства, на сегодня заработная плата рядовых работников государственных рыбоводных предприятий, находящихся в ведении Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, составляет около 90 тысяч тенге, что близко к минимальной заработной плате в Казахстане.

Учитывая специфику деятельности и тяжелый физический труд работников на рыбоводных предприятиях, действующая система оплаты труда не соответствует реальности и их вкладу в развитие отрасли, отмечают в Минэкологии.

«В этой связи, для формирования стабильного трудового коллектива и укрепление кадрового потенциала путем привлечения молодых специалистов, проработан вопрос повышения зарплаты отраслевых работников предприятий. Повышение зарплаты в 2 раза ожидается с 1 июля 2023 года», - говорится в сообщении Министерства.

Минэкологии  
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