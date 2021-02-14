Вдоль водных каналов Тараза построят зоны отдыха

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вопросы подготовки к новому сезону ирригационной системы областного центра обсудили в Таразе на совещании с участием акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Через две недели наступит весна, судя по прогнозам синоптиков. Потепление начнется рано. Поэтому каналы и арыки города Тараза должны быть готовы к работе как можно скорее. В прошлом году была создана специальная рабочая группа, которая должна заниматься вопросами ирригации областного центра. Я дал ряд поручений по развитию этой системы», - отметил глава региона.

О развитии ирригационных систем города Тараза рассказал заместитель акима Жамбылской области Берик Нигмашев.

По его словам, в областном центре имеется восемь каналов, протяженностью 82,5 километра. Общая протяженность ирригационных арыков составляет 164 километра. В том числе 122,3 километра арыков без лотков, 63,6 из которых требуют ремонта и 41,7 километра с лотками, из которых 20,4 километра также необходимо ремонтировать. В 2021 году планируется установить и отремонтировать 50 километров лотковых сетей, а в 2022 году будет заменено 30 километров лотковых сетей.

«В 2020 году на очистку городских ирригационных систем из местного бюджета выделено 150 миллионов тенге. Работами занималось ТОО «Тараз-Ирригация». В этом году на эти цели необходимо 90 миллионов тенге. Основная часть средств, то есть 80 миллионов тенге пойдет на механическую очистку канала Ушбулак», - сказал Берик Нигмашев, отметив при этом необходимость установки на всех лотках распределительных шлюзов. По смете стоимость этих работ составит 93 миллиона тенге.

Рассказал заместитель акима области и о зеленых насаждениях в Таразе. На улицах города растет 21 545 деревьев, 73 процента из которых составляют карагачи. В 2021 году будут посажены еще 7 тысяч саженцев. При этом на данный момент только 28 улиц города оснащены ирригационными системами, на 15 основных улицах они отсутствуют. Сейчас вода не поступает в микрорайоны «Астана», «Арай», «Арай-2», «Байтерек», а также в 9, 10 и 11 микрорайоны.

Настоящей проблемой стали незаконные сооружения над каналами. Их строят предприниматели, через территорию которых проходят каналы.

«Подобные участки становятся источником загрязнения. В прошлом году владельцам этих сооружений было направлено 360 уведомлений о необходимости демонтажа незаконных объектов. Если в ближайшие три месяца этого не будет сделано, то вопрос будет решаться через суд», - сказал Берик Нигмашев.

Городские водные каналы планируется благоустроить. Вдоль каналов будут построены зоны отдыха. Совместно с управлением архитектуры и градостроительства подготовлены эскизы будущих объектов. Например, на канале Карасу-2 площадь зоны отдыха составит 16,5 тысячи квадратных километров, а на канале Ушбулак благоустроят 29,5 тысячи.

Подытоживая заседание, Бердибек Сапарбаев еще раз подчеркнул, что времени для подготовки к весне осталось очень мало. Глава региона поручил рабочей группе отчитаться до конца месяца по состоянию каналов и арыков.

«Посчитайте, сколько километров ирригационных систем готово к новому сезону, сколько требуют ремонта. Когда пойдет вода нужно проверить работу арыков, отремонтированных в прошлом году. Также необходимо чистить все каналы после зимы, проводить субботники. В этом направлении нужно работать с молодежью», - сказал глава региона, поручив усилить контроль за частными предприятиями, по чьей вине затрудняется работа ирригационной системы города.

«В этой работе должен принимать активное участие аким города Тараза Айтказы Карабалаев. Если будут проблемы с отремонтированными лотками, то необходимо привлекать к ответственности подрядчиков, осуществлявших ремонт», - добавил глава региона.

Следующее заседания по вопросам ирригационных систем областного центра с участием членов рабочей группы пройдет в начале марта, уточнили в пресс-службе акима Жамбылской области.