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    Вброс ложной информации о прогнозируемых 3 млн падежа скота повлек рост цен на корма - МСХ

    11 Августа 2021, 04:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены Республиканского оперативного штаба по кормообеспечению при Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан обсудили 10 августа вопросы информационного обеспечения всего комплекса мер, принимаемых на местах по ликвидации последствий засухи и решению проблемы кормообеспечения животноводства на предстоящую зимовку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

    Как отмечалось на заседании штаба, сегодня отдельные «эксперты» и «аналитики», используя ситуацию, по сути дела ведут информационную войну с целью извлечь определенные выгоды для своего имиджа. А в условиях, когда отсутствует полная объективная информация от акиматов, общественность вводится в заблуждение. От этого ажиотажа страдают фермеры, корма, и без того не дешевые, дорожают каждый раз после таких черных PR акций «экспертов и аналитиков».

    «После последнего вброса о якобы прогнозируемых 3 млн падежа скота – и сено, и отруби опять выросли в цене! Прошу руководителей регионов в этом вопросе быть максимально открытыми для общественности, постоянно информируя их о ходе заготовки кормов, о тех мерах, которые принимаются местными исполнительными органами в решении существующих проблем», - сказал и. о. министра сельского хозяйства Е. Карашукеев.

    Е. Карашукеев особо подчеркнул важность проведения разъяснительной работы среди тех, кто продает корма и отруби, напоминая, что «антигуманно наживаться на бедах людей, попавших в трудную ситуацию из-за засухи». «Также нужно проконтролировать, чтобы в этом деле не появились посредники», - сказал и. о. министра сельского хозяйства.

    Кроме того, на заседании штаба было озвучено, в каких регионах Казахстана наименьшие показатели заготовки кормов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минсельхоз Сельское хозяйство Засуха
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