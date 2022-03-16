Важным форматом реформ обозначен переход от суперпрезидентской к президентской республике с сильным Парламентом - Владимир Волков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Важным форматом реформ обозначен переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом и подотчетным Правительством. Таким мнением поделился депутат Сената Парламента РК Владимир Волков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о полномасштабной модернизации политической системы. Особое внимание Глава государства акцентировал на преобразовании всех ветвей власти. Важным форматом реформ обозначен переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом и подотчетным Правительством. При этом Президент указал на усиление влияния местных представительных органов и органов самоуправления на общественно-политическую жизнь регионов. Кроме того, Глава государства уделил большое внимание совершенствованию судебной и правоохранительной систем, в частности, повышению роли Генеральной прокуратуры, расширению полномочий присяжных заседателей, пересмотру организационной основы деятельности Высшего Судебного совета», - отметил Владимир Волков.

Сенатор напомнил, что в прошлом году Парламент принял Закон о присоединении Казахстана ко Второму Факультативному протоколу Международного пакта о гражданских и политических правах по отмене смертной казни, тем самым полностью исключив ее применение в нашей стране. В этой связи Касым-Жомарт Токаев предложил внести соответствующие изменения в Конституцию.

«Пожалуй, одной из важных прозвучавших сегодня инициатив Президента в контексте обеспечения прав граждан следует отметить создание Конституционного Суда. На заре Независимости в Казахстане уже создавался Конституционный суд, который обладал достаточно широкими компетенциями, в первую очередь, являясь эффективным институтом защиты прав граждан. Если обратиться к международному опыту, то из 112 стран-участников Всемирной конференции по конституционному правосудию только около 10 стран представлены Конституционным Советом, то есть сам формат Конституционного Суда - наиболее распространенный в мире. В целом, конституционные суды в международной практике являются высшим органом конституционного контроля государства, элементом обеспечения и развития демократических устоев, оценки соответствия правовых норм Конституции страны и полноценной реализации конституционных прав и свобод граждан», - прокомментировал депутат.

Владимир Волков отметил, что на сегодняшний день в Казахстане правом обращения в Конституционный Совет обладают Президент, председатели Сената и Мажилиса, Премьер-Министр и депутаты Парламента. В этом контексте, по мнению сенатора, существенным предложением Президента является расширение перечня субъектов, обладающих таким правом. Теперь право обращения в Конституционный суд будет предоставлено также Генеральному прокурору и Уполномоченному по правам человека.

«Учитывая все предложения Президента, Парламенту предстоит большая работа по внесению изменений в Конституцию и ряд законодательных актов, необходимых для сопровождения грядущих эпохальных политических преобразований в создании нового Казахстана», - добавил он.