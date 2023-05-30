Важным фактором по исправлению является трудоустройство осужденных – глава КУИС

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Председатель КУИС Жанат Ешмагамбетов встретился с жителями Карагандинской области. Глава Комитета уголовно-исполнительной системы рассказал о достижениях и планах в сфере УИС и ответил на интересующие вопросы граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На прошедшей встрече с жителями города Шахтинска председатель КУИС ответил на волнующие их вопросы, а также проинформировал о работе органов внутренних дел.

Жанат Ешмагамбетов отметил, что Министерством внутренних дел проводится активная работа по содержательным и качественным изменениям. Основной их целью является восстановление социальной справедливости, исправление осужденных, предупреждение совершения ими новых уголовных правонарушений и оказание помощи в социальной адаптации.

«В рамках, разрабатываемой нами концепции, предусмотрен ряд мер, касающихся непосредственной деятельности уголовной системы. Такие как повышение эффективности предупреждения повторных правонарушений осужденными, освободившимся из мест лишения свободы. Поэтому основной акцент направлен на эффективную социализацию освобожденных из мест лишения свободы. Здесь главная роль в адаптационный период будет отведена местными исполнительными органами в части получения образования, овладении профессией, трудоустройстве, лечении. Необходимо увеличить квоту рабочих мест для трудоустройства таких лиц, которые на сегодняшний день составляют в среднем не более 1%», - сказал Жанат Ешмагамбетов.

Также глава КУИС отметил, что в системе предусмотрена модернизация тюремной инфраструктуры. В настоящее время основные фонды действующих учреждений находятся в изношенном состоянии. Поэтому в концепции заложены мероприятия, предусматривающие строительство современных колоний, отвечающих всем международным стандартам.

«Как уже было отмечено важным фактором по исправлению является трудоустройство осужденных. Для увеличения труда занятости привлекается субъекты малого среднего бизнеса. Незадействованные производственные площади в закрытых учреждениях переданы 309 субъектам в доверительное управление, на которых трудятся более 4000 человек. В целом в колониях работают свыше 11 тысяч человек - этого явно недостаточно, поэтому сейчас с нами на всех уровнях в Парламенте и Правительстве обсуждаются дополнительные преференции предпринимателям для обеспечения максимальной занятости в колониях. При этом, учитывая изношенность объектов, полноценно привлекать субъекты бизнеса является затруднительным. Для решения этой задачи во всех регионах заключены меморандумы о совместной деятельности с акиматами и филиалами национальной палаты «Атамекен». Здесь отмечу, что буквально на днях в акимате Карагандинской области проведено рабочее совещание, где рассмотрены проблемные вопросы организации труда занятости. В рамках мероприятия предметно рассмотрен утвержденный в марте текущего года акимами Карагандинской и Улытауской областей план мероприятий по внедрению пилотного проекта, который пройдет в этих регионах. Это даст возможность субъектам предпринимательства открыть свое производство на территории учреждений», - пояснил Жанат Ешмагамбетов.

К слову, в Карагандинской области уже достигнута договоренность с ТОО «АрселорМиттал Темиртау», которая планирует запустить в колониях цеха по изготовлению запчастей для своей спецтехники и переработки отходов производства. Реализация этого проекта позволит максимально трудоустроить осужденных.

После основной встречи с населением Жанат Ешмагамбетов вместе с представителями местных исполнительных органов также провел личный прием граждан.



