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    Важность участия в референдуме обсудил сенатор Мусин с жителями ВКО

    13 Мая 2022, 13:19

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Дуйсенгазы Мусин побывал в районах Восточно-Казахстанской области, посетил ряд социальных объектов и провел встречи с населением. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Депутат посетил строящийся в центре Бородулихинского района спортивно-оздоровительный комплекс, капитально отремонтированные отделения поликлиники, ознакомился с проводимыми работами, а также встретился с коллективом центральной поликлиники.

    Участники встречи детально обсудили значимые политические перемены, проводимые в стране и направленные на создание Нового Казахстана, а также важность участия каждого казахстанца в референдуме, который запланирован на 5 июня текущего года.

    Учитывая аграрную специфику района, сенатор особое внимание уделил изучению вопросов сельского хозяйства. Депутат побывал в ряде крестьянских хозяйств, занимающихся растениеводством и животноводством.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Восточно-Казахстанская область Сенат Регионы Общество Референдум Усть-Каменогорск
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