Важность профилактической работы с агрессорами и поддержки молодежи в Послании Главы государства отмечают эксперты

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Председатель общественного объединения «Женский луч» Оксана Волкова-Михальская считает, что в Послании Главы государства дан старт важным изменениям в сфере профилактики бытового насилия и буллинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эксперт подчеркнула, что особое значение имеет профилактическая работа с агрессорами.

«Изменения, принятые с 1 июля этого года по ужесточению мер к агрессорам, эффективно работают. Теперь нам нужно в комплексе направить силы на работу с ними и профилактику бытового насилия. Одно дело - усилить наказание, другое – работать с агрессорами. В рамках профилактической волонтерской работы наши психологи ходят в СИЗО и проводят работу с агрессорами, которые отбывают наказание. Но ведь есть такие, кто не находятся в СИЗО. И им нужны психологическая помощь. По сути, они тоже жертвы, с детскими травмами. Второй важный момент – буллинг. Мы видим, что регистрируется много таких фактов по стране. Необходимо комплексно усилить работу по профилактике и ужесточению ответственности, поскольку многие уходят от наказания за буллинг. Важно, что уже сделан акцент на эту проблему. В нашей работе это будет большая точка роста. Третий момент – увеличение минимальной заработной платы. Для семей особенно из социально уязвимых категорий это будет большая поддержка», - прокомментировала Оксана Волкова-Михальская.

Директор ТОО «IT SMART SOLUTIONS», обладатель гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» по направлению «Бизнес» Диляра Туленова со своей стороны отметила важность поддержки молодежи.

«Я как грантообладатель «Тәуелсіздік ұрпақтары» могу отметить важность поддержки молодежи. Предложенные механизмы предпринимательства помогут запускать и масштабировать новые проекты не только в Казахстане, но и за пределами страны. Мы можем быть экономически сильными даже на международном рынке, так как у нас очень много талантливой молодежи и поддержка государства дает возможность быть конкурентоспособными. Важность обучения и квалификация одной профессии высоко будут оцениваться. Уверена, что с поддержкой Правительства и казахсатанцев мы сможем реализовать все пункты Послания Главы государства. Это важно для будущего «Жана Казахстан», - сказала Диляра Туленова.