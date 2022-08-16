Важно внедрить цифровизацию в сельскохозяйственную отрасль - сенатор Ерик Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Ерик Султанов посетил предприятия Тайыншинского, Акжарского и Уалихановского районов Северо-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Сенатор ознакомился с деятельностью аграрных предприятий, которые производят сельскохозяйственную продукцию. Фермеры проинформировали депутата с текущим состоянием дел, а также поделились планами на будущее, подчеркнув, что районы Северо-Казахстанской области вносят большой вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли страны.

В свою очередь, Ерик Султанов отметил важность развития сферы производства сельхозпродукции и внедрения цифровизации в данную сферу.

«На сегодняшний день в сельском хозяйстве доля сельхозпроизводителей, применяющих цифровые технологии, незначительна, что ограничивает рост производительности и сокращает расходы. В целом, за последние годы благодаря реализации мер государственной поддержки наблюдается положительная динамика развития агропромышленного комплекса, увеличиваются объемы производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, растет оснащенность оборудованием и современной высокопроизводительной сельхозтехникой», - сказал сенатор Ерик Султанов.

Также Ерик Султанов ознакомился с ходом ремонта дороги Краснокиевка-Октябрьское и подъездных путей к селу Чкалово, где обсудил с руководством Тайыншинского района и работниками автодорожной сферы перспективы развития транспортной инфраструктуры района.



