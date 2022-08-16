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    Важно внедрить цифровизацию в сельскохозяйственную отрасль - сенатор Ерик Султанов

    16 Августа 2022 20:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Ерик Султанов посетил предприятия Тайыншинского, Акжарского и Уалихановского районов Северо-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Сенатор ознакомился с деятельностью аграрных предприятий, которые производят сельскохозяйственную продукцию. Фермеры проинформировали депутата с текущим состоянием дел, а также поделились планами на будущее, подчеркнув, что районы Северо-Казахстанской области вносят большой вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли страны.

    В свою очередь, Ерик Султанов отметил важность развития сферы производства сельхозпродукции и внедрения цифровизации в данную сферу.

    «На сегодняшний день в сельском хозяйстве доля сельхозпроизводителей, применяющих цифровые технологии, незначительна, что ограничивает рост производительности и сокращает расходы. В целом, за последние годы благодаря реализации мер государственной поддержки наблюдается положительная динамика развития агропромышленного комплекса, увеличиваются объемы производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, растет оснащенность оборудованием и современной высокопроизводительной сельхозтехникой», - сказал сенатор Ерик Султанов.

    Также Ерик Султанов ознакомился с ходом ремонта дороги Краснокиевка-Октябрьское и подъездных путей к селу Чкалово, где обсудил с руководством Тайыншинского района и работниками автодорожной сферы перспективы развития транспортной инфраструктуры района.
    #Северо-Казахстанская область #Сенат
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