Важно сохранить темпы роста экономики – Премьер-Министр Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов дал ряд поручений для сохранения темпов роста экономики, заданных в январе-феврале текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом текущих внешних и внутренних вызовов очень важно сохранить заданные темпы роста экономики в последующие месяцы. В этой связи, министрам совместно с акимами регионов необходимо усилить работу по дальнейшей диверсификации экономики, созданию постоянных рабочих мест», - сказал Алихан Смаилов во время заседания Правительства РК.

Премьер-Министр отметил, что нужно активизировать работу над привлечением внутренних и внешних инвестиций, реализовывать пул запланированных инвестпроектов для повышения деловой активности и качественного развития экономики. Особенно в несырьевые отрасли.

В целях активизации бизнес-инициатив в регионах необходимо обеспечить дальнейшее развитие индустриальных зон, малых промышленных парков по опыту городов Алматы и Шымкента. Важно продолжить реализацию мер по развитию предпринимательства и конкуренции, а также по снижению уровня теневой экономики.

«На постоянной основе вести диалог с бизнесом и решать все поднимаемые ими проблемные вопросы. Основополагающим приоритетом является обеспечение продуктивной занятости и повышение реальных доходов населения», - добавил глава Кабмина.

Ранее сообщалось, что темп роста экономики Казахстана составил 4,3% в январе-феврале.

По данным Алихана Смаилова, объем ВВП за два месяца увеличился на 4,3% к соответствующему периоду прошлого года. Наблюдается положительная и устойчивая динамика в реальном секторе экономики. В обрабатывающей промышленности производство выросло на 2,5%, строительство – почти на 13%, сельское хозяйство - на 4% и производство услуг на 5%. Положительная тенденция отмечается в машиностроении - 31%, в том числе автомобилестроении - 46%, производстве локомотивов и вагонов - на 34%. Рост производства в фармацевтике составил почти 17%, химической промышленности 3,5%, легкой промышленности 34%. Выпуск продуктов питания увеличился на 10%, минеральной продукции – на 8%, готовых металлических изделий - 12,5%. Нефтепереработка выросла на 5,5%. Рост также фиксируется в секторе производства электроэнергии – на 4,5%, добыче металлических руд - 2,5%. В секторе услуг высокие темпы роста наблюдаются в отрасли информации и связи - 12%, транспорте - 6% и торговле - 11,5%. Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 24%.



