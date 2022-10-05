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    Важно сохранить палеонтологический памятник «Гусиный перелет» - Президент РК

    5 Октября 2022, 16:40

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Важно сохранить уникальный по мировым меркам палеонтологический памятник «Гусиный перелет» в Павлодаре. Такие объекты укрепят символический капитал города и привлекут поток туристов. Об этом сегодня заявил Глава государства во время встречи с павлодарской общественностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    «Визитная карточка Павлодара – самая протяженная в Казахстане набережная. Это не только место отдыха, но и центр культурной жизни города. Подобных притягательных точек должно быть больше. Особенность местной набережной – нетронутый участок берега, где расположено крупнейшее в мире скопление останков неогеновых животных «Гусиный перелет». Важно сохранить этот уникальный по мировым меркам палеонтологический памятник. Такие объекты укрепят символический капитал города и привлекут поток туристов», - сказал Президент.

    Фото: silkadv.com

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Павлодарская область Туризм Общество
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