Важно сохранить палеонтологический памятник «Гусиный перелет» - Президент РК

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Важно сохранить уникальный по мировым меркам палеонтологический памятник «Гусиный перелет» в Павлодаре. Такие объекты укрепят символический капитал города и привлекут поток туристов. Об этом сегодня заявил Глава государства во время встречи с павлодарской общественностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

«Визитная карточка Павлодара – самая протяженная в Казахстане набережная. Это не только место отдыха, но и центр культурной жизни города. Подобных притягательных точек должно быть больше. Особенность местной набережной – нетронутый участок берега, где расположено крупнейшее в мире скопление останков неогеновых животных «Гусиный перелет». Важно сохранить этот уникальный по мировым меркам палеонтологический памятник. Такие объекты укрепят символический капитал города и привлекут поток туристов», - сказал Президент.

Фото: silkadv.com