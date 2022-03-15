Важно сохранить и ускорить заданные темпы роста экономики - Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сегодняшних непростых условиях важно сохранить и ускорить заданные темпы роста экономики. Об этом заявил глава Правительства Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам двух месяцев рост ВВП ускорился до 3,5%. Драйвером устойчивого роста экономики стал реальный сектор. Объемы промышленного производства выросли на 4,7%, в том числе в обрабатывающей промышленности на 3,9%. Рост отмечается в фармацевтике на 17%, производстве одежды - на 12,8%, машиностроении - на 9,2%, в том числе в производстве локомотивов и вагонов - на 23,8%, автомобилестроении - на 10,2%, производстве пластмассовых изделий - на 8,7%, готовых металлических изделий - на 4,4%, стройматериалов - на 2,1%», - рассказал Премьер-Министр в ходе заседания Правительства.

Алихан Смаилов напомнил, что в горнодобывающей промышленности наблюдается уверенный рост на 6,4% за счёт увеличения добычи нефти на 9,2%, природного газа - на 8,9% и металлических руд - на 1,2%.

«В секторе услуг отмечается положительный рост на уровне 2,1% за счет высокой динамики в транспорте, торговле и связи. В строительной отрасли рост отмечен на уровне 7,6% и введено в эксплуатацию 1,8 млн квадратных метров жилья. Ключевым фактором ускоренного роста экономики также стала стабильная инвестиционная активность в несырьевых секторах экономики. Без учета горнодобывающей промышленности инвестиции выросли на 5,7%», - отметил глава Правительства.

По итогам января-февраля по всем основным макропоказателям отмечается рост в Акмолинской, Павлодарской областях и городе Нур-Султане. Наименьшие показатели достигнуты в Актюбинской и Мангистауской областях.

«В сегодняшних непростых условиях важно сохранить и ускорить заданные темпы роста экономики в последующие месяцы. Необходимо усилить работу по увеличению доходов населения, созданию рабочих мест и диверсификации экономики», - обратился глава Правительства.

Как отметил Алихан Смаилов, по поручению Главы государства Правительством реализуется программа действий на 2022 год и подготовлена программа по повышению доходов населения. Первым руководителям госорганов и акимам регионов Алихан Смаилов поручил взять на особый контроль качественное и эффективное исполнение предусмотренных мероприятий.

Ранее Премьер-Министр РК поручил проработать дополнительные меры для сдерживания цен.