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    Важно проявлять сдержанность, не допускать грубости - Глава государства обратился к полицейским

    30 Июня 2023, 12:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана заявил, что полицейские должны четко знать законы и быть готовыми разъяснять их населению простым, доступным языком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Об этом заявил сегодня Глава государства на заседании коллегии Министерства внутренних дел.

    «Сегодня в социальных сетях можно увидеть немало видеороликов о работе полицейских, некоторые из них носят откровенно провокационный характер. В такой ситуации стражам порядка очень важно проявлять сдержанность, не допускать грубости. Они должны уметь грамотно говорить и достойно вести себя. Полицейские должны четко знать законы и быть готовыми разъяснять их населению простым, доступным языком. Только так можно наладить партнерство и взаимопонимание между полицией и гражданами.

    Безусловно, в офицерском корпусе немало профессионалов, верных присяге. Именно такие сотрудники служат примером для других, особенно для молодежи. Лучшим сотрудникам следует оказывать поддержку.

    Общество должно знать имена офицеров и сержантов, проявивших мужество и героизм. Это задача профильного ведомства и средств массовой информации. Как известно, государство уделяет особое внимание деятельности органов внутренних дел», - озвучил Глава государства.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Президент Казахстана МВД РК
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