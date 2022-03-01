Важно обеспечить участие молодых избирателей в электоральном процессе - Нурлан Абдиров

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области состоялись встречи председателя Центризбиркома Нурлана Абдирова с представителями политических партий, НПО, СМИ, лидерами общественного мнения, блогерами, а также молодежью, передает МИА «Казинформ».

В рамках рабочей поездки председателя Центризбиркома Нурлана Абдирова в Туркестанскую область состоялась большая встреча с представителями политических партий, НПО, СМИ, лидерами общественного мнения, блогерами, членами избиркомов региона.

На встрече был обсужден комплекс вопросов и предложений организаторов выборов и представителей местной общественности по совершенствованию избирательной системы и выборного законодательства.

Так, участниками встречи поддержано проведение прямых выборов акимов районов, предложено усилить меры ответственности участников избирательного процесса за нарушение норм выборного законодательства, обеспечить гарантии сохранения избирательных прав граждан, в том числе с инвалидностью.

Кроме того, состоялись дискуссии по введению мажоритарной и смешанной избирательных систем, а также ограничению количества избрания в депутаты Мажилиса и маслихатов.

Участники встречи также высказали свои позиции касательно требований законодательства в отношении кандидатов в Президенты. Так, они однозначно выступили за постоянное проживание кандидатов на территории страны и наличие опыта работы на государственной службе или выборных должностях.

Также они считают недопустимым выдвижение кандидатов на выборные должности, имеющих непогашенную судимость, и переход депутатов Мажилиса и маслихатов из одной партии в другую.

По итогам встречи представители гражданской общественности выразили признательность за состоявшуюся встречу руководству Центризбиркома, и подчеркнули, что поддерживают инициативы Главы государства по построению Нового Казахстана и что это мероприятие является одним из первых шагов в этом направлении.

Нурлан Абдиров в свою очередь выразил благодарность участникам мероприятия и отметил, что Центризбирком открыт для взаимодействия и готов рассмотреть все предложения общественности, направленные на совершенствование электорального процесса.

В этот же день председатель Центризбиркома встретился с молодежью региона. В ходе встречи с представителями молодежи был выдвинут ряд предложений, в числе которых право выдвижения беспартийных граждан в депутаты Мажилиса и маслихатов, повышение статуса национальных наблюдателей, их обучение в межэлекторальный период, установление возрастного ограничения для выборных должностей, повышение электоральной культуры молодежи.

Также состоялся разносторонний обмен мнениями по вопросам введения электронного голосования. По мнению отдельных участников, внедрение цифровых технологий, электронное голосование несут в себе риски для обеспечения информационной безопасности, а также открытости и прозрачности избирательного процесса.

По итогам встречи председатель ЦИК выразил благодарность молодежи Туркестанской области за открытый, содержательный и заинтересованный диалог и подчеркнул, что главная цель – обеспечить участие и заинтересованность молодых избирателей в электоральном процессе.

В рамках рабочей поездки Нурлана Абдирова по Туркестанской области 1 марта т.г. также запланирован выезд в Сайрамский район для встречи с жителями и избранным акимом сельского округа Кутарыс.



