Важно недопущение роста цен на ГСМ после отмены моратория – глава Нацбанка РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Важно недопущение роста цен на ГСМ после отмены моратория. Об этом заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для этого необходимо создавать условия рыночному ценообразованию и сбалансированному развитию рынков с одновременной расшивкой «узких мест» путем устранения избыточного посредничества», - сказал Галымжан Пирматов.

Глава Нацбанка отметил, что также важно минимизировать риски для инфляции со стороны растущих мировых цен на продовольствие и удобрения через принятие торговых мер, оперативное решение возникающих проблем логистики, эффективные товарные интервенции, внедрение рыночных механизмов сглаживания волатильности.

«В этом контексте важна эффективная реализация плана обеспечения продовольственной безопасности на среднесрочный период, который стоит на повестке сегодняшнего заседания. Стабилизация продовольственной инфляции имеет ключевое значение для снижения инфляции. Национальный банк считает, что работа должна проводиться не только по социально значимым продовольственным товарам, но и по другим продуктам питания, которые вносят значительный вклад в инфляцию. Для стабилизации цен Национальный банк со своей стороны будет принимать последующие решения по базовой ставке с учетом прогнозной и фактической инфляции, инфляционных ожиданий и развития геополитической ситуации и реакции на нее финансовых рынков», - добавил Галымжан Пирматов.

Напомним, наибольший вклад в инфляцию вносят продовольственные товары, рост цен на которые ускорился до 10%.