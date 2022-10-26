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    Важно не допустить продолжительного отклонения реальной базовой ставки – председатель Нацбанка

    26 Октября 2022, 17:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов заявил на пресс-конференции, что решение о повышении базовой ставки принято на фоне значительного ускорения инфляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Решение принято на фоне значительного ускорения инфляции, в результате которого рост цен формируется существенно выше траектории наших прогнозных оценок. Мы ожидали формирования инфляции в диапазоне 16-18% к концу текущего года», - сказал Галымжан Пирматов.

    Превышение факта над прогнозом в сентябре стало результатом: ускорения инфляционных ожиданий, устойчивых компонентов инфляции на фоне положительного фискального импульса, высокой внешней инфляции, разрыва цепочек поставок, продолжающимся переносом внешней инфляции, в том числе и в результате сохраняющегося крепкого курса российского рубля, а также роста издержек производства.

    «Наблюдаются явные признаки устойчивого роста инфляции. В подобных условиях ее возрастающий тренд несет риски затяжного характера. Все это является сигналом для более решительных мер, направленных на ужесточение денежно-кредитных условий. Крайне важно не допустить продолжительного существенного отклонения реальной базовой ставки от своего равновесного значения. Это потенциально может привести к потере контроля над инфляционными процессами и снизит возможности стабилизации инфляции в последующие годы», - пояснил Галымжан Пирматов.

    Текущее решение, по его словам, соответствует предпосылкам, которые указывались ранее в коммуникациях Нацбанка.

    «Данное решение следует принципу опережающей реакции денежно-кредитной политики, корректирует траекторию ставки, чтобы не допустить дальнейшего роста инфляционных ожиданий», - заключил Галымжан Пирматов.

    Ранее сообщалось, что Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16%.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Нацбанк Казахстана Экономика Инфляция
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