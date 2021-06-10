Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Важно не допускать спекулятивных действий со стороны строительных компаний и производителей - Аскар Мамин

    10 Июня 2021, 11:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О важности принятия срочных мер по исключению необоснованного роста цен и обеспечению строгого контроля на рынке строительства рассказал Премьер-Министр Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Высокие темпы роста строительства увеличивают потребность в строительных материалах, доля которых от всех затрат в строительстве составляет почти 50%. В этой связи крайне важно принятие срочных мер по исключению необоснованного роста цен и обеспечению строгого контроля на рынке. Вместе с тем хочу отметить следующее: важно не допускать спекулятивных действий со стороны строительных компаний и отечественных производителей стройматериалов. Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с Министерством индустрии и акиматами необходимо принять жесткие меры к недобросовестным производителям и поставщикам», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    По словам главы Правительства, эффективным инструментом в обеспечении стабильности цен могут послужить также оффтейк-контракты. В настоящее время Правительством внедряется механизм заключения оффтейк-контрактов с застройщиками на последующий выкуп жилья по фиксированным ценам.

    Аскар Мамин поручил Министерству индустрии совместно с Национальной палатой предпринимателей проработать возможность заключения долгосрочных договоров закупа между застройщиками и производителями стройматериалов.

    «Также важным аспектом по насыщению рынка доступными материалами является дальнейшее развитие отечественной строительной индустрии. Создание новых и модернизация существующих производств позволит значительно снизить расходы при строительстве. Поручаю Министерству индустрии совместно с акиматами и НПП «Атамекен» обеспечить своевременный ввод запланированных проектов по импортозамещению в строительной сфере», - подчеркнул Премьер-Министр.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Премьер-министр РК Промышленность Строительство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 70 км дорог отремонтируют в этом году в Караганде
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Дороги частично перекроют в районе ЖК Sat city в столице
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая