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    Важно добиться реального исполнения всего пакета антикоррупционных мер - Ержан Жиенбаев

    29 Января 2021, 10:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для повышения доверия населения необходима бескомпромиссная борьба с любыми коррупционными проявлениями. Об этом заявил заместитель руководителя Администрации Президента РК Ержан Жиенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил Ержан Жиенбаев в ходе коллегии Агентства РК по противодействию коррупции, в рамках поручений Главы государства, озвученных в Послании, на сегодня ужесточена ответственность за коррупцию сотрудников правоохранительных органов, судей, взяткодателей и посредников.

    «Исключено применение условно-досрочного освобождения за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления. Усилена ответственность за коррупцию в квазигосударственном секторе, законодательно закреплены основы антикоррупционных комплаенсов в национальных компаниях. Укрепляется международное сотрудничество. Казахстан вступил в международную организацию ГРЕКО. Заложен мощный правовой фундамент, и для успеха реформ важно добиться неукоснительного и реального исполнения всего пакета антикоррупционных мер и инициатив. Главный фокус остается на защите прав человека и бизнеса. Для повышения доверия населения необходима бескомпромиссная борьба с любыми коррупционными проявлениями. Важно не допускать распространения правового нигилизма в обществе», - сказал Ержан Жиенбаев, выступая с приветственным словом.

    Он отметил, что в текущем году предстоит сформировать на законодательном уровне систему защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции.

    «Защиту от коррупционного давления должны почувствовать инвесторы и предприниматели. Как отмечал Глава государства, безопасность страны и благополучие народа зависят от реализации всех предпринимаемых системных и эффективных мер в борьбе с коррупцией. Особое внимание необходимо обратить на профилактику коррупции, выявление и проявление ее на ранних стадиях, предупреждение ее негативного влияния. Здесь важны объединение усилий государства и граждан, проведение целенаправленной идеологической работы», - добавил спикер.

    «Для этого запущены и активно продвигаются инициативы по усилению общественного контроля, повышению прозрачности, открытости в работе госаппарата, формированию нулевой терпимости к коррупции в обществе и коррупционной культуры. На согласовании - новый пакет антикоррупционных мер. Эффективность всех антикоррупционных инициатив будет зависеть от слаженной работы коллектива агентства», - заявил Е. Жиенбаев.

    Напомним, 7 октября 2020 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции», ужесточающий ответственность за коррупцию.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Борьба с преступностью Коррупция Акорда Другие государственные органы Общество
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