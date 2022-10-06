Важно, чтобы государство возглавлял опытный человек - Аягуль Миразова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Необходимо, чтобы государство прочно держало бразды правления во внутренней и внешней политике. Об этом заявила первый Герой Труда Казахстана Аягуль Миразова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важно, чтобы государство возглавлял опытный человек, который имеет большой опыт во внутренней и внешней политике, глубоко знает прошлое, настоящее. Это наш Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Как учитель, мать, бабушка, я считаю своим долгом дать такое направление», - сказал она, выступая на внеочередном XXIV съезде партии AMANAT.

Ранее сообщалось, что председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов предложил выдвинуть в качестве кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева.

Такое предложение он озвучил в ходе внеочередного XXIV съезде партии AMANAT.





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