Важнейшая задача Послания - цифровизация медицины - глава больницы Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный врач городской клинической больницы № 7 Алматы Манас Рамазанов прокомментировал основные моменты Послания Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Послание Лидера нации посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны и отображает насущные вопросы, связанные с дальнейшим повышением благосостояния народа и уровня жизни казахстанцев. Мы, медицинское сообщество страны, поддерживаем Главу государства в его проектах, направленных на благо казахстанского народа, и, уверен, каждый медработник на своем участке работы приложит все усилия для выполнения задач, поставленных Президентом», - отметил главврач городской клинической больницы № 7 Алматы Манас Рамазанов.

По его мнению, в обращении Президента четко указаны конкретные планы и задачи на ближайшую перспективу во всех сферах жизнедеятельности страны.

«В 6-ом пункте Президент отмечает, что, в первую очередь, нужно повысить доступность первичной медико-санитарной помощи, особенно на селе. Государство и лично Президент уделяют огромное внимание развитию отечественной медицины. Радует повышение заработной платы на 20% участковым медработникам, внедрившим новые подходы управления заболеваниями. Одной из важнейших задач Послания является цифровизация медицины. Хотелось бы отметить, что коллектив городской клинической больницы №7 Алматы выражает готовность к выполнению задач, обозначенных в Послании», - добавил М. Рамазанов.

Он также отметил, что в больнице в рамках государственной программы «Денсаулық» введены инновационные методы диагностики и лечения заболеваний.

«С 1 июля 2018 года больница перешла на цифровое ведение медицинской документации. Мы будем и дальше стремиться максимально использовать достижения в области новых технологий и вычислительной техники при проведении модернизации информационной системы. Как руководитель крупнейшей клиники республики от имени многочисленного коллектива мне хотелось бы выразить нашу солидарность с Лидером нации. Казахстан достиг многих высот благодаря единству народа и «для нас нет непреодолимых высот, если мы сохраним свое согласие и единство!» - сказал он.