Вайнеры и финпирамида: Туребаев и Шерниязов не признали вину в суде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы началось главное судебное разбирательство по уголовному делу по факту создания и руководства финансовой пирамидой Mudarabah Capital, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Суд проходит в онлайн-режиме. Всего на скамье подсудимых находятся 12 человек, включая вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова. Еще один вайнер Азимжан Саидбаев ранее был объявлен в розыск.

На предварительном слушании судья изменила меру пресечения в отношении Мейржана Туребаева на домашний арест, а остальным оставила без изменения - они находятся в СИЗО.

В ходе главного судебного разбирательства прокурор Ерлан Куланбаев зачитал обвинительный акт.

По словам гособвинителя, в начале 2019 года у К., который имел опыт в предпринимательской деятельности в сфере инвестирования, возник преступный умысел, направленный на личное материальное обогащение путем создания финансовой пирамиды. Далее он тщательно разработал план и создал ОПГ.

Согласно обвинительному акту, он включил в состав ОПГ своего близкого родственника М. и поручил ему исполнять различные задания. А тот в свою очередь в 2019 году на свое имя зарегистрировал ТОО «ACD Technology» и ТОО «Astex».

Далее К., являясь организатором организованной преступной группы, обещал вкладчикам высокую гарантированную доходность до 20% в месяц, что составляет 240% в год. При этом он осознавал, что для получения стабильной выгоды необходимо постоянно увеличивать число новых вкладчиков.

Так, с момента регистрации двух ТОО заключены договоры со многими вкладчиками. Среди потерпевших оказались и те, которые вложили более 70, 80 и 125 млн тенге. В общей сложности были заключены договоры на более чем 2 млрд тенге.

Прокурор добавил, что организаторы финпирамид в начале марта 2020 года разработали план по расширению преступной деятельности и создали еще несколько компаний, куда были привлечены известные блогеры и вайнеры Азимжан Саидбаев и Мейирхан Шерниязов.

«Указанные лица, осознавая противоправность предлагаемого вида деятельности, оценив преимущество незаконного источника дохода, дающий возможность для быстрого материального обогащения, дали свое согласие на участие в финансовой пирамиде. Их роли заключались в осуществлении руководства персоналом, подготовке и оформлении мнимых договоров, встречах с потенциальными вкладчиками, рекламировании финансовой пирамиды, распределении средств вкладчиков», - сказал Ерлан Куланбаев.

В мае 2020 года было зарегистрировано новое ТОО - Mudarabah Capital. Эту компанию создатели использовали как инструмент для привлечения денег вкладчиков. В июне того года между Mudarabah Capital и Astex был заключен договор, согласно которому первые обязались совершать поиск клиентов, заключать от имени Astex соглашение, консультировать после соглашения, осуществлять иные юридические операции.

«Указанное соглашение свидетельствует, что ТОО «Mudarabah Capital» было структурным подразделением ТОО «Astex», - уточнил прокурор.

Директором Mudarabah Capital был назначен Б., который также входил в состав учредителей. А Азимжан Саидбаев и Меийрхан Шернивязов были учредителями этой компании и осуществляли агитацию и рекламную кампанию в социальных сетях. Они также участвовали в распределении привлеченных денежных средств между учредителями.

По словам гособвинителя, в конце сентября 2020 года Саидбаев, Шерниязов и другие с целью популяризации финпирамиды обратились к Туребаеву, имеющему более 1 млн подписчиков в соцсетях. Ему обещали вознаграждение и посвятили в свои планы.

«Туребаев дал свое согласие, вступил в состав ОПГ. Он, осознавая противоправность поступившего предложения и будучи уверенным, что в случае провала финпирамиды сможет уйти от уголовной ответственности, дал согласие на осуществление предложенной ему роли и вступил в ОПГ», - заявил гособвинитель.

По его словам, Туребаев должен был популяризировать пирамиду, агитировать, рекламировать ее в соцсетях. Все учредители имели 11 - 11,5% доли участия в уставном капитале.

После зачитывания обвинительного акта судья Камшат Саурова спросила у подсудимых, согласны ли они с обвинением и признают ли свою вину. Многие подсудимые, в том числе Шерниязов и Туребаев не признали вину. Некоторые признали вину лишь частично.

Ранее подсудимые и их адвокаты просили суд изменить меру пресечения в виде домашнего ареста, а некоторые - прекратить в отношении них уголовное дело.

В апреле 2022 года вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были взяты под стражу по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital сроком на 10 дней. Позже их арест продлили на несколько месяцев.

Еще один вайнер Азимжан Саидбаев был объявлен в розыск.

В октябре 2021 года в Алматы задержан руководитель компании «Mudarabah Capital» за организацию финансовой пирамиды. В целом 14 человек признаны подозреваемыми по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital.

В рекламе этой компании снимались популярные казахстанские вайнеры Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев.

Весной 2022 года одна из жертв финансовой пирамиды «Mudarabah Capital» подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД в Астане.



