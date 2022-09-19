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    Вайнеру Мейржану Туребаеву вновь продлили арест - дело о финпирамиде

    19 Сентября 2022, 12:47

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вайнеру Мейржану Туребаеву продлили срок содержания под стражей до 17 октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы, 17 сентября постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в период ознакомления с материалами на один месяц в отношении Туребаева до 17 октября. Постановление суда не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

    В апреле этого года вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были взяты под стражу по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital сроком на 10 дней. Позже их арест продлили на два месяца. Затем вновь продлили до 18 августа, а по истечении этого срока - до 18 сентября.

    Также в качестве подозреваемого по этому делу проходит еще один вайнер Азимжан Саидбаев. Он был объявлен в розыск.

    В октябре прошлого года в Алматы задержан руководитель компании Mudarabah Capital за организацию финансовой пирамиды. В целом 14 человек признаны подозреваемыми по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital.

    В рекламе этой компании снимались популярные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. Видео о финпирамиде было опубликовано на странице бывшего замначальника полиции Алматы в соцсетях.

    Весной этого года одна из жертв финансовой пирамиды Mudarabah Capital подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД в Нур-Султане.

    Фото: alashainasy.kz

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Суды Финансовая пирамида
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