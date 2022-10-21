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    Вайнеру Мейржану Туребаеву продлили арест

    21 Октября 2022, 14:46

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вайнеру Мейржану Туребаеву продлили срок содержания под стражей до 18 ноября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 18 октября 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании срока нахождения подозреваемого Т. под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела на один месяц, то есть до 18 ноября. Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

    В апреле этого года вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были взяты под стражу по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital сроком на 10 дней. Позже их арест продлили на два месяца. Затем вновь продлили до 18 августа, а по истечении этого срока - до 18 сентября.

    Также в качестве подозреваемого по этому делу проходит еще один вайнер Азимжан Саидбаев. Он был объявлен в розыск.

    В октябре прошлого года в Алматы задержан руководитель компании «Mudarabah Capital» за организацию финансовой пирамиды. В целом 14 человек признаны подозреваемыми по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital.

    В рекламе этой компании снимались популярные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. Видео о финпирамиде было опубликовано на странице бывшего замначальника полиции Алматы в соцсетях.

    Весной этого года одна из жертв финансовой пирамиды «Mudarabah Capital» подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД в столице.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Суды Судебный процесс Финансовая пирамида
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