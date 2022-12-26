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    Вайнера Мейржана Туребаева отпустили из-под стражи

    26 Декабря 2022, 18:09

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается суд над вайнерами Мейржаном Туребаевым и Мейирханом Шерниязовым по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе предварительного слушания судья Алмалинского районного суда Камшат Саурова постановила ходатайство адвоката в интересах вайнера Мейржана Туребаева удовлетворить, изменить ему меру пресечения на домашний арест.

    «Меру пресечения в отношении Мейржана Туребаева в виде содержания под стражей изменить на домашний арест. Освободить его из-под стражи», - огласила судья.

    Ему также запретили давать комментарии, выступать на публике, отвечать на вопросы СМИ. Также ему запрещено участвовать в митингах, собраниях.

    Ранее Мейржан Туребаев ходатайствовал о возврате дела прокурору, а его адвокат просил изменить меру пресечения в виде домашнего ареста. А адвокаты Мейирхана Шерниязова попросили суд прекратить уголовное дело в отношении своих подзащитных и признать их потерпевшими.

    Суд оставил меру пресечения в отношении Мейирхана Шерниязева и остальных лиц без изменения.

    Суд проходит в онлайн-режиме. Всего на скамье подсудимых находятся 12 человек, включая двух вайнеров и руководителей компании, которые были признаны финансовыми пирамидами.

    Ранее подсудимые и их адвокаты просили суд изменить меру пресечения в виде домашнего ареста, а некоторые - прекратить в отношении них уголовное дело.

    В апреле этого года вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были взяты под стражу по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital сроком на 10 дней. Позже их арест продлили на несколько месяцев.

    Еще один вайнер Азимжан Саидбаев ранее был объявлен в розыск.

    В октябре 2021 года в Алматы был задержан руководитель компании «Mudarabah Capital» за организацию финансовой пирамиды. В целом 14 человек признаны подозреваемыми по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital.

    В рекламе этой компании снимались популярные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. Видео о финпирамиде было опубликовано на странице бывшего замначальника полиции Алматы в соцсетях.

    Весной этого года одна из жертв финансовой пирамиды «Mudarabah Capital» подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД в Астане.

    Фото: instagram.com/meirzhach_tv

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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