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    Василий Левит - о своем бое на Олимпиаде в Токио: Главное – не опускать руки

    30 Июля 2021, 00:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Василий Левит высказал свое мнение о бое на Олимпиаде-2020 в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все влияет, и пандемия тоже. Не знаю, что именно, но так получилось. Так выступил. Что делать? Жизнь на этом не заканчивается, будем дальше двигаться. Главное – руки не опускать, у боксеров это плохая примета», – сказал В. Левипт.

    Спортсмен также сообщил, что сейчас он думает только о своей семье, хочет поскорее увидеть своих близких.

    Василий Левит поблагодарил казахстанцев за поддержку, подчеркнув, что поддержка особенно важна, когда спортсмен проигрывает. Легче переживаются и взлеты. и падения.

    Напомним, на Олимпиаде в Токио Василий Левит в первом своем бою проиграл нокаутом Эммануэлю Пла Рейесу.

    Сегодня общественность столицы встретила в аэропорту вернувшихся с Олимпиады в Токио боксеров Василия Левита и Абылайхана Жусупова.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Спорт Олимпиада
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