Вашингтон ускоряет процесс эвакуации из Кабула

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Президент США заявил об ускорении эвакуации своих граждан из афганской столицы, а также предупредил об угрозах со стороны террористической группировки ИГ в Афганистане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

В ходе состоявшегося в воскресенье брифинга в Белом доме президент США Джо Байден пообещал вывести американских и афганских граждан из контролируемого движением «Талибан» Афганистана. Кроме того, он предупредил о сохраняющихся опасностях, включая угрозу нападения со стороны членов «террористической группировки «ИГ Вилаят Хорасан».

Со слов Байдена, за последнюю неделю США эвакуировали из аэропорта Кабула почти 28 тысяч человек. Несмотря на это, от него требуют продлить крайний срок эвакуации, который был намечен на 31 августа.

«Невозможно эвакуировать такое количество людей без боли и душераздирающих изображений, которые вы видите», - заметил американский президент, добавив, что с лидерами других стран ведутся переговоры о переносе крайнего срока.

Кроме того, отмечается, что американские военные в аэропорту Кабула расширили периметр безопасной зоны.

«Мы внесли изменения, в том числе расширили зону доступа вокруг аэропорта - безопасную зону, - отметил Байден. - Нам предстоит пройти долгий путь, и многое еще может пойти не так».

Он отметил, что дал указание Государственному департаменту США связаться с американцами, застрявшими в Афганистане, по телефону, электронной почте и другими способами и что у Вашингтона есть план перебросить их в аэропорт.

Между тем, в воскресенье министерство обороны США заявило о задействовании гражданского резервного воздушного флота для помощи Афганистану. Согласно этой программе, 18 коммерческих самолетов от различных американских авиалиний будут использованы для перевозки эвакуированных в безопасные места в третьих странах за пределами Афганистана.

Как следует из заявления, это третий случай использования такой программы. Последний раз она использовалась во время вторжения США в Ирак в 2003 году и войны в Персидском заливе 1990-1991 годов.



