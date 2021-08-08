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Ваши бронзовые медали для меня не хуже золота - Димаш Кудайберген поздравил олимпийцев
8 Августа 2021 16:06
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген поздравил казахстанских спортсменов с завоеванными бронзовыми медалями на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Поздравительный пост артист выложил на своей личной странице в Instagram .
«Родные, спасибо большое за вашу победу. Вы отстаивали честь страны, завоевали бронзовые медали, которые для меня не менее ценны, чем золотые. Дай Аллах, чтобы вы покоряли еще более высокие вершины!» - обратился к спортсменам Димаш Кудайберген.
Напомним, Казахстан официально завершил выступления на Олимпийских играх-2020 в Токио, завоевав восемь бронзовых медалей.
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