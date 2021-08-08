Ваша бронза для меня не хуже золота - Димаш Кудайберген поздравил олимпийцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген поздравил казахстанских спортсменов с завоеванными бронзовыми медалями на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поздравительный пост артист выложил на своей личной странице в Instagram.

«Родные, спасибо большое за ваши победы. Вы отстаивали честь страны, завоевали бронзовые медали, которые для меня не менее ценны, чем золотые. Дай Аллах, чтобы вы покоряли еще более высокие вершины!» - обратился к спортсменам Димаш Кудайберген.

Напомним, Казахстан официально завершил выступления на Олимпийских играх-2020 в Токио, завоевав восемь бронзовых медалей.