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    • Варианты рассматриваемых технологий для строительства АЭС назвал глава Минэнерго РК

    3 Августа 2022 12:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков перечислил рассматриваемые ведомством варианты технологий для строительства АЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По АЭС вкратце. Раньше мы говорили, что идет процесс выбора подходящих технологий. Сейчас какую-то одну технологию еще не выбрали. Поездки в Турцию, Францию, Южную Корею в прошлом году были, ездили в ОАЭ. У нас в плане стоят венгерские объекты. Все станции построены по разным технологиям. Турция – это российская технология, «Росатом», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

    По его словам, конкретный выбор еще не сделан.

    «Нам надо рассмотреть все плюсы и минусы. Существует несколько вариантов - либо государство само строит, либо дает возможность построить лицензиарам технологий. Вопросы безопасности, сейсмики мы до сих пор продолжаем изучать. Хотя мы примерно определились с площадкой – поселок Улкен. До этого был шорт-лист из пяти технологий. Технологию США мы решили не рассматривать, потому что (она) не референтного блока», - заключил глава Минэнерго.


    Фото: ortcom.kz


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Строительство #Минэнерго РК #Атомная станция
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