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    Вандалы разрисовали объекты исторической значимости в Караганде

    22 Июня 2023, 13:30

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На центральной улице Караганды вандалы разрисовали павильоны автобусных остановок и паспорт города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Полиция ищет нарушителей, им грозит штраф до 20 МРП.

    Видео об акте вандализма выложил у себя на страничке в социальных сетях аким района им. Казыбек би Караганды Ералы Оспанов.

    «У меня вопрос к «художнику». Зачем? Почему? И что это? Хоть бы объяснил, что означают эти орнаменты. Почему они это у себя дома не рисуют. Ведь эти стены красили рабочие. Это их труд. Конечно же, мы это закрасим, но напишите мне в личку те, кто это сделал. Зачем вы это нарисовали?» - заявил аким района.

    Стоит отметить, вандалы разрисовали не только архитектурный памятник, но также стены домов и остановочные павильоны.

    Хулиганы повсюду рисовали один и тот же непонятный образ. Это вызвало недовольство жителей. Общественность через социальные сети говорит, что виновные должны быть наказаны. Сейчас полиция приступила к выявлению подозреваемых посредством камер видеонаблюдения на улицах. Возбуждено дело по факту порчи благоустроенных земель города.

    «Факт покраски домов и остановок по улице Абая зафиксирован в полиции. В настоящее время участковые инспекторы полиции разыскивают указанного подозреваемого гражданина. В случае их задержания, они могут быть оштрафованы в размере 20 МРП по КоАП РК в соответствии статьи 505», - прокомментировал руководитель пресс-службы ДП Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    МВД РК Караганда
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