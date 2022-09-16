Вандалов, орудовавших на кладбищах, задержали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Кражами среди захоронений занимались злоумышленники с февраля по май по предварительному сговору. Причиненный материальный ущерб оценивается в 3 570 000 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау задержали четырех подозреваемых в хищениях на кладбищах и грабежах жилых домов.

«Сотрудники городского отдела полиции №2 задержали четырех подозреваемых в кражах чугунных оград и могильных надгробий на кладбищах. Мужчины 1989, 1993 и двое 1992 годов рождения осуществляли кражи в период с февраля по май по предварительному сговору. Причиненный материальный ущерб оценивается в 3 570 000 тенге», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Кроме вандализма на кладбищах задержанные подозреваются в грабежах. Они обчистили шесть жилых домов, где похитили различного вида технику, золотые изделия, строительные инструменты. Общий ущерб хозяевам этих домов причинен на 6 млн тенге.

«В отношении подозреваемых проведено досудебное расследование по пунктам 1,2,3 части 3 статьи 188 Уголовного кодекса РК и дело направили в суд», - резюмировали в пресс-службе департамента полиции области.

Ранее кражу строительных материалов на 8 млн тенге раскрыли в Акмолинской области. 32-летний житель села Караоткель разобрал строящийся дом и вывез стройматериалы.



