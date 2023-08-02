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    Вандализм на кладбище: подросток разрисовал надгробные плиты в Туркестанской области

    2 Августа 2023, 19:35

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Житель Туркестанской области на видео в соцсетях рассказал о том, что неизвестный разрисовал надгробные плиты с изображениями умерших людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Данный факт зарегистрировали по ч. 1 ст. 294 УК РК и провели необходимые мероприятия. Установлено, что совершившим правонарушение оказался 11-летний подросток, житель Кентау. Как выяснилось, дом несовершеннолетнего находится недалеко от кладбища. Мальчик, вышедший из дома поиграть, нашел на кладбище синюю краску и разрисовал несколько надгробий и ограждения.

    Отец подростка выразил сожаление и принес извинения за поступок сына. В настоящее время выясняются все обстоятельства.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Туркестанская область Происшествия Видео
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