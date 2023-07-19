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    Валютный обменник организовал мошенник в Костанайской области

    19 Июля 2023, 20:36

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Валютный обменник организовал сельчанин в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками полиции района Б. Майлина раскрыт факт мошенничества, совершенный с помощью мессенджера WhatsApp. Жительница районного центра обратилась в полицию с заявлением о том, что ее обманули мошенники при обмене денег. Дело в том, что женщина собиралась поехать в отпуск в Россию. Для обмена тенге на рубли она обратилась в банк, но нужной суммы там не оказалось, необходимо было подождать.

    Женщина решила ускорить процесс и, по совету подруги, вступила в группу в WhatsApp «Куплю рубль». Здесь она списалась с мужчиной, имени которого не знала, договорилась купить 100 тысяч рублей по выгодному курсу. Далее, следуя простой инструкции, она перечислила нужную сумму в тенге на карту неизвестного и стала ждать поступления денег в ответ на карту ее дочери, которая живет в соседнем государстве.

    «Было начато досудебное расследование по статье 190 ч 4. УК РК «Мошенничество». Подозреваемый установлен, им оказался житель поселка Качар, который завладел суммой более 390 тысяч тенге, – прокомментировал старший следователь Евгений Обертынский. - В настоящее время деньги возвращены потерпевшей, которая выразила благодарность полиции за оперативное раскрытие преступления».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Костанайская область Борьба с преступностью Мошенничество
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