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Валютные интервенции почти на 240 млн долларов провел Нацбанк в январе

2 Марта 2022 13:42
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Валютные интервенции почти на 240 млн долларов провел Нацбанк в январе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка РК Данияр Вагапов рассказал о валютных интервенциях финрегулятора в конце прошлого и начале нынешнего годов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В ноябре-декабре 2021 года в условиях резкого ухудшения внешних факторов: значительного падения цен на нефть (с 82 до минимальных 66 долларов США за баррель), снижения глобального риск-сентимента и оттока инвесторов с развивающихся рынков, угроз введения антироссийских санкций, обменный курс тенге находился под сильным давлением в связи с возросшим спросом населения и юридических лиц, а также нерезидентов, осуществлявших выход из тенговых инструментов. В этих условиях в целях обеспечения финансовой стабильности и для стабилизации ситуации на валютном рынке Национальный Банк в последние два дня ноября провел валютные интервенции в общем объеме 239 млн долларов, а также в декабре на сумму 252 млн долларов, в отдельные периоды выступая в качестве единственного продавца иностранной валюты», – написал Данияр Вагапов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, это позволило не допустить усиления спекулятивных настроений и дестабилизирующих скачков обменного курса.

«В январе 2022 года на фоне беспрецедентных событий с учетом накопленного спроса за время отсутствия торгов и ограниченного предложения иностранной валюты в первые два дня возобновления работы валютной биржи (12-13 января), Национальный Банк для недопущения дестабилизирующих колебаний провел валютные интервенции на сумму 239,8 млн долларов. За последние три месяца объем торгов в сумме составил 10,6 млрд долларов США. С периода введения инфляционного таргетирования и свободного плавания обменного курса в 2015 году объем торгов в 10,6 млрд долларов США не является рекордным. Увеличение объема торгов в периоды волатильности обменного курса и ухудшения фундаментальных факторов отражает повышение активности участников рынка», - заключил представитель Нацбанка.


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#Нацбанк Казахстана   #Экономика   #Тенге  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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