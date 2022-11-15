Валовые международные резервы увеличились на $1 млрд - Нацбанк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Валовые международные резервы за октябрь увеличились на 1 млрд долл. США до 85,4 млрд долл. США. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Золотовалютные резервы выросли за прошлый месяц на 1%, до 33 млрд долл. США, и позволяют покрыть порядка 7,1 месяца импорта. Активы Национального фонда увеличились за прошлый месяц на 1,5%, до 52,4 млрд долл. США. С начала года фиксируется снижение на 5,3% на фоне превышения использования средств над поступлениями в фонд», - сказал Берик Шолпанкулов.

По его словам, для выделения трансфертов в республиканский бюджет на сумму 4 трлн тенге с начала года продано валютных активов на 3,8 млрд долл. США.

«На фоне риторики центробанков развитых стран по ужесточению ДКП рынки облигаций и акций продемонстрировали сильное падение с начала года. Однако в октябре был отмечен рост на рынке акций на 7,21%, вследствие чего активы Нацфонда выросли за октябрь на 851 млн долларов США», - резюмировал Берик Шолпанкулов.



