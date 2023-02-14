Валовые международные резервы Казахстана за январь увеличились на $3,5 млрд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Валовые международные резервы за январь увеличились на 3,5 млрд долларов США и составили 94,3 млрд долларов США. Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка РК Берик Шолпанкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Золотовалютные резервы по итогам января 2023 года увеличились на 1,6 млрд долларов США до 36,7 млрд долларов США в связи с приростом валютных активов и роста цен на золото», - сказал Берик Шолпанкулов.

Активы Нацфонда, согласно озвученным данным, в январе текущего года увеличились на 3,4%, или на 1,9 млрд долларов США до 57,6 млрд долларов США благодаря росту основных мировых индексов.

«Для выделения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет на сумму 235 млрд тенге с начала года продано валютных активов Нацфонда на 228 млн долларов США. Поступления составили 197 млрд тенге, в том числе 152 млн долларов США в иностранной валюте», - добавил Берик Шолпанкулов.

Ранее в Нацбанке отметили улучшение деловой активности в Казахстане.



