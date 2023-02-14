Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Валовые международные резервы Казахстана за январь увеличились на $3,5 млрд

    14 Февраля 2023, 11:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Валовые международные резервы за январь увеличились на 3,5 млрд долларов США и составили 94,3 млрд долларов США. Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка РК Берик Шолпанкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Золотовалютные резервы по итогам января 2023 года увеличились на 1,6 млрд долларов США до 36,7 млрд долларов США в связи с приростом валютных активов и роста цен на золото», - сказал Берик Шолпанкулов.

    Активы Нацфонда, согласно озвученным данным, в январе текущего года увеличились на 3,4%, или на 1,9 млрд долларов США до 57,6 млрд долларов США благодаря росту основных мировых индексов.

    «Для выделения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет на сумму 235 млрд тенге с начала года продано валютных активов Нацфонда на 228 млн долларов США. Поступления составили 197 млрд тенге, в том числе 152 млн долларов США в иностранной валюте», - добавил Берик Шолпанкулов.

    Ранее в Нацбанке отметили улучшение деловой активности в Казахстане.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Нацбанк Казахстана Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Обязательные требования в сфере обращения цифровых активов вводят в Казахстане
    Основную причину укрепления тенге назвал эксперт
    Курс доллара опустился до 431 тенге
    Инвестиции в сфере АПК увеличились сразу на треть за год
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров