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    Валовой региональный продукт Астаны достиг 3, 6 млрд тенге

    2 Ноября 2022, 17:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В маслихате города Астаны прошло заседание постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью по обсуждению проекта бюджета города Астаны на 2023-2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Кайсар Манкараев отметил итоги социально-экономического развития города за девять месяцев 2022 года, которые свидетельствуют о тенденции устойчивого экономического роста.

    Основным индикатором, отражающим развитие столицы, является валовой региональный продукт (ВРП), объем которого за II полугодие текущего года составил 3 600,0 млрд тенге, с ростом на 3,1% к соответствующему периоду 2021 года. Доля региона в ВВП – 9,0%.

    Манкараев также информировал о структуре налоговых поступлений, о неналоговых поступлениях, поступлениях от продажи основного капитала.

    В свою очередь, заместитель начальника департамента полиции Госман Жакин информировал депутатов о необходимости дополнительного финансирования в 2023 году на капитальные расходы, профилактику наркомании и наркопреступности, оплату жилищных выплат, выплату надбавки к должностным окладам сотрудников, оплату коммунальных услуг, потребности на обмундирование, аренду оборудования для реализации проекта «цифровой полицейский», услуги по обеспечению информационной безопасности, автотранспорт, передислокацию Полка патрульной полиции из старого здания.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

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