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    Вакцины против COVID-19 вызывают смертельное кожное заболевание - манипуляция

    27 Сентября 2022, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В популярном казахстанском Telegram-канале распространяется информация о том, что первая доза вакцины производства Pfizer/BioNTech вызывает крайне опасное заболевание – токсический эпидермальный некролиз. Об этом якобы уже сообщают научные журналы. В сообщении также содержится призыв защитить детей от столь опасной вакцины. Портал stopfake.kz объяснил, что же на самом деле говорится в научной статье, на которую ссылается автор сообщения. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Статья, о которой идет речь, в полном объеме доступна в Сети. В ней описан всего один случай развития токсического эпидермального некролиза после вакцинации против COVID-19. Болезнь развилась у 12-летней девочки на шестой день после иммунизации. Ее госпитализировали и оказали ей все необходимое лечение. В общей сложности она провела в больнице 18 дней, после чего она полностью выздоровела и была выписана.

    В разделе «Обсуждение» авторы статьи пишут о том, что токсический эпидермальный некролиз после вакцинации развивается крайне редко. На сегодняшний день такое осложнение было зарегистрировано лишь у девяти из более чем пяти миллиардов привитых людей во всем мире. При этом пятеро из девяти заболевших страдали от сопутствующих заболеваний, таких как гиперлипидемия, сахарный диабет и рак молочной железы, и регулярно принимали сильнодействующие лекарства.

    В Сети можно найти детальные описания и других восьми случаев развития токсического эпидермального некролиза. Примечательно, что реакция развивалась у людей, привитых препаратами разных производителей. Период между вакцинацией и проявлением симптомов некролиза варьировался от 1 до 10 дней. Также важно отметить, что во всех описанных случаях пациенты полностью выздоровели.

    Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что, во-первых, развитие токсического эпидермального некролиза – очень редкая реакция на вакцинацию против COVID-19, которая наблюдалась лишь у девяти человек из более чем пяти миллиардов привитых. Во-вторых, при надлежащем лечении болезнь проходит полностью за относительно короткий срок и не вызывает осложнений. В-третьих, польза вакцинации значительно перевешивает риски развития столь редкой неблагоприятной реакции.

    Таким образом, распространяемое сообщение вводит людей в заблуждение. Призыв «защитить детей» наводит на мысли о том, что некролиз развивается у них очень часто и привитые дети рискуют умереть спустя несколько дней после инъекции. На самом же деле это совсем не так.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Коронавирус в РК Вакцинация Фейки
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