Вакцины от коронавируса появятся на рынке в первой половине 2021 года – ВОЗ

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – После прививки от коронавируса не следует ожидать побочных эффектов, представляющих серьезную угрозу здоровью человека. Вакцина от COVID-19, которую одобрят власти стран и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), едва ли будет представлять бóльшую опасность, чем любая другая вакцина. Об этом в четверг на виртуальной пресс-конференции заявил замглавы Панамериканской организации здравоохранения (региональное отделение ВОЗ – прим. ред.) Жарбас Барбоса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости ООН.

Он подчеркнул, что, согласно правилам, любая новая вакцина должна пройти все три стадии клинических испытаний, а их результаты должны быть обнародованы.

Команда экспертов ВОЗ по предварительной квалификации вакцин будет оценивать качество всех препаратов, которые страны будут закупать через Альянс COVAX – программу международного сотрудничества по производству вакцин от коронавируса.

«Также очень важно создать систему мониторинга на период массовой вакцинации, когда новая вакцина уже появится на рынке. Подготовка к иммунизации проходит в тесном сотрудничестве со странами», – сказал Барбоса. Он отметил, что мониторинг результатов массовой вакцинации в ВОЗ условно называют «четвертой стадией» клинических испытаний.

Он также сообщил, что третья стадия испытаний (последняя стадия клинических испытаний – прим. ред.) вакцин от коронавируса должна пройти в период с ноября 2020 года по начало 2021 года, и на рынке препараты появятся в первой половине 2021 года. По его словам, пока сложно определить, в каком именно месяце начнется массовая иммунизация от коронавируса.





Напомним, 1 августа 2020 года стало известно о том, что на сайте Всемирной организации здравоохранения в качестве кандидатной вакцины успешно зарегистрирована вторая казахстанская вакцина Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

26 июля 2020 года 5 разработчиков вакцины добровольно испытали на себе вакцину для обеспечения собственной безопасности при работе с живым вирусом.



В середине октября 2020 года был осуществлен выход на II фазу клинических испытаний на 200 добровольцах, отвечающих требованиям ВОЗ. II фаза клинических испытаний должна быть завершена в декабре 2020 года. Третья фаза испытаний казахстанской вакцины продлится до 2021 года.

Также напомним, что 29 августа 2020 года было подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и «СК-Фармация» о выделении гарантированного объема зарегистрированной первой в мире вакцины «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний.



