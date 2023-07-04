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    Вакцины от COVID-19 убили 13 млн человек во всем мире – фейк

    4 Июля 2023, 19:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется сообщение о том, что вакцины против COVID-19 якобы убили 13 миллионов человек. Такое заявление сделал бывший профессор физики Дэвид Ранкур. Stopfake.kz выяснил, какие основания есть для подобных высказываний. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Дэвид Ранкур - бывший профессор физики Оттавского университета. Он известен тем, что активно отрицал глобальное потепление и даже выступал с докладами на эту тему. Они, однако, не принесли ему успеха и признания среди коллег.

    С началом пандемии COVID-19 он стал активно отрицать введенные ограничения и санитарные нормы. Так, он активно пропагандировал идею о том, что ношение масок и мытье рук бесполезны и никак не помогают избежать заражения. На самом деле это не так. Описанные меры помогают снизить вероятность заболеть, и этому есть научное подтверждение. Все это подрывает доверие к высказываниям Ранкура и достоверности его суждений.

    Его теория о том, что вакцины против COVID-19 убили 13 миллионов человек во всем мире, необоснованна. Во-первых, не существует точной статистики, показывающей, сколько людей скончались именно из-за нежелательной реакции на вакцину, а не из-за комбинации сопутствующих заболеваний. Во-вторых, в некоторых странах общедоступной статистики по смертности среди привитых людей нет вовсе.

    В открытом доступе можно найти статистику по смертям, наступившим сразу после вакцинации в странах Евросоюза. На сайте Европарламента есть сообщение, которое гласит, что «по состоянию на 31 марта 2023 года данные Европейского агентства по лекарственным средствам о зарегистрированных в европейской экономической зоне (ЕЭЗ) случаях со смертельным исходом составляют 11 823, что представляет собой ожидаемое увеличение с учетом возрастающего воздействия и течения времени».

    По открытым данным, в Великобритании было зарегистрировано 59 смертей, наступивших сразу после вакцинации от COVID-19, при этом реакция на вакцину была указана основной причиной гибели в 51 случае.

    Также важно отметить, что 13 миллионов смертей — это весьма внушительная цифра, даже в общемировом масштабе. В 2022 году во всех странах, вместе взятых, было зарегистрировано 67,1 миллиона смертей. То есть 13 миллионов – это практически одна пятая часть от всех смертей в мире за целый год. Если бы вакцины от COVID-19 действительно убивали бы столько людей, то скрыть это или не заметить такую тенденцию было бы просто невозможно.

    Однако нет ни одного документа или какой-либо подтвержденной статистики, которая говорила бы о том, что 13 миллионов человек действительно не выжили после получения вакцины от COVID-19.

    Это значит, что распространяемое сообщение бездоказательно, и верить ему не нужно.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Вакцинация Фейки
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