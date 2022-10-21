Вакцины для детей против «омикрона» одобрены в ЕС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Еврокомиссия разрешила использование вакцин против COVID-19 производителей Pfizer и Moderna для вакцинации детей от шести месяцев. Также в ЕС одобрено использование новой вакцины Moderna против варианта «омикрон», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Еврокомиссия (ЕК) в четверг, 20 октября одобрила использование вакцин против COVID-19 производителей Pfizer/BioNTech и Moderna для вакцинации детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет. Таким образом ЕК приняла рекомендации Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Ранее обе вакцины были одобрены для взрослых и детей в возрасте пяти (в случае с Pfizer) и шести (в случае с Moderna) лет.

Для детей до четырех лет дозы вакцин будут существенно меньшими. По словам экспертов EMA, исследования показывают, что такая дозировка достаточна для защиты организма от инфекции. Вопрос о массовой вакцинации младенцев и маленьких детей сейчас обсуждается в разных странах ЕС.

Кроме того, Еврокомиссия одобрила модифицированную вакцину Moderna Spikewax для использования против субвариантов омикрон-варианта коронавируса SARS-CoV-2 BA.4 и BA.5. При этом данная вакцина остается эффективной и против предыдущих вариантов коронавируса, подчеркнули эксперты EMA. Они рекомендуют использовать Spikewax в качестве бустера для взрослых и детей в возрасте от 12 лет в текущем осенне-зимнем сезоне.

«Заболеваемость в Европе снова растет, поэтому важно, чтобы каждый повысил свою защиту этой зимой с помощью вакцинации и повторных прививок», - написала в Twitter еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кариакидес.

Заражаемость коронавирусом в Германии в октябре продолжает расти. По данным на 19 октября, в больницах ФРГ находилось более 24 тысяч зараженных коронавирусом пациентов – столько же, сколько на пике летней волны. Медики опасаются, что дальнейший приток пациентов может в ближайшие недели привести к перегрузке больниц – в том числе в свете нехватки персонала из-за роста заболеваемости среди сотрудников.

В стране обсуждается возможность вовзращения некоторых антиковидных ограничений, включая обязательное ношение масок в помещениях.



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