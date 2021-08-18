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    Вакцину QazVac официально зарегистрировали в Кыргызстане

    18 Августа 2021, 17:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская вакцина против COVID-19 официально зарегистрирована в Кыргызской Республике, передает МИА «Казинформ».

    Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на своей странице в Facebook .

    Глава Минздрава выложил регистрационное удостоверение, датированное 18 августа 2021 года.

    Напомним, 28 июля 2021 года 25 тысяч доз казахстанской инактивированной вакцины QazVac было доставлено в Кыргызстан в качестве гуманитарной помощи, в рамках сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19. Доставка казахстанской вакцины была организована Правительством РК в соответствии с поручением Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по результатам его переговоров с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

    QazVac разработана Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Министерства образования и науки Казахстана и широко используется с начала 2021 года для вакцинирования казахстанцев наряду с препаратами, разработанными российскими и китайскими специалистами. Клинические испытания и практика ее широкого применения в Казахстане показали безопасность вакцины QazVac и ее высокую эффективность (свыше 90%) в предотвращении заражения коронавирусной инфекцией и ее тяжелых форм. Вакцинация QazVac рекомендована лицам в возрасте от 18 лет и старше и проводится внутримышечно в два этапа.

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    Кыргызстан Коронавирус в РК Коронавирус в мире Вакцинация
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