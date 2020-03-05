Вакцину против ящура планируют производить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакцину против ящура планируют производить в Казахстане. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт имеет научные кадры и трудовые ресурсы, необходимые для проведения научно-исследовательских работ и производства ветеринарных препаратов», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, институтом ведется работа по разработке, внедрению и организации производства конкурентоспособных биопрепаратов в целях обеспечения полной экономической независимости в области биотехнологии от препаратов, ввозимых из зарубежных стран.

Он дополнительно сообщил, что в институте установлены деловые связи с Международным эпизоотическим бюро, Пирбрайт, Вейбридж, (Англия), АНСЕС (Бельгия), ПИВЕТ (Польша) и другими международными научными центрами. Также проводятся активные переговоры, оформление совместных проектов и обмен научными делегациями с научными центрами КНР, Англии, Франции, России, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и других государств.

«Свое согласие на участие в строительстве Биокомбината на базе Института дала одна из ведущих компаний-производителей биопрепаратов в мире – «Берингер Ингельхайм» (Мериал). Эта компания готова внедрить технологию производства вакцин против ящура, ежегодно закупаемых Казахстаном на сумму более 1,6 млрд тенге», - заключил премьер.



