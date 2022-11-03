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    Вакцину против гриппа получили 9,5 % казахстанцев

    3 Ноября 2022, 22:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Наиболее эффективным способом профилактики заболевания является вакцинация, 9,5 % казахстанцев уже получили вакцину против гриппа, отметила на брифинге руководитель Управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Роза Кожапова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

    По ее словам, в текущем году на бюджетные средства закуплено 2,3 млн доз вакцины «ГРИППОЛ +», производства Россия. Это позволит охватить 12% от общего населения республики, при рекомендуемом ВОЗ – не менее 10%.

    Так, по информации представителя КСЭК, за счет средств государственного бюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы населения: медицинские работники; дети, состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях; воспитанники организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка; по эпидемиологическим показаниям.

    «С начала октября проводится вакцинация населения против гриппа. По республике привито против гриппа 1 806 710 человек, или 9,5 % от общего населения республики. Из них 97,3 % вакцинировано из средств местного бюджета, 1,6 % - за счет работодателей, и на платной основе – 1,1% вакцинированных. Из общего числа привитых вакцинировано: детей до 14 лет – 392 076 (21,2%), взрослых – 1 423 287 (78,8 %)», - сказала Роза Кожапова, подчеркнув, что поствакцинальных осложнений не зарегистрировано.


    Минздрав РК Здравоохранение Вакцинация
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