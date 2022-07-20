Вакцину Novavax рекомендовали для использования против коронавируса в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Группа внешних консультантов по вакцинам Центра по контролю и профилактике заболеваний единогласно проголосовала за использование вакцины Novavax против коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний, доктор Рошель Валенски заявил, что расширен доступ населения США к еще одной безопасной и эффективной вакцине от COVID-19.

Компания Novavax заявила, что первая партия ее вакцины прошла тестирование на качество и будет отправлена для распространения правительству США в ближайшие дни.

Вакцина Novavax создана по технологии на основе белка, отличной от ранее доступных в США. Она дает иммунной системе частицу вируса, выращенного в клетках насекомых и смешанного с ингредиентом, называемым адъювантом, полученным из коры дерева, который призван повысить его эффективность в организме.

Компания Novavax считает, что вакцина вызывает меньше побочных эффектов по сравнению с прививками от Pfizer-BioNTech и Moderna. Например, повышение температуры тела в испытаниях встречалось крайне редко.

В клинических испытаниях, проведенных до применения варианта «омикрона», обнаружено, что Novavax обладает 90,4% эффективностью в предотвращении любых симптоматических инфекций коронавируса и достигает 100% эффективности против заболеваний средней и тяжелой степени.

Фото: cbsnews.com